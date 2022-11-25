Cumhurbaşkanı’ndan HDP’ye tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik harekat hakkında konuştu ve HDP’ye sert tepki gösterdi.

Erdoğan, “Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağını batıdan doğuya doğru tamamlayacağız” dedi. Terör saldırıları üzerinden HDP’ye de tepki gösteren Erdoğan, “Teröristlerle kol kola Kandil’de dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz” diye konuştu.

Terörle mücadele ve olası kara harekatına yönelik mesaj veren Erdoğan, “Sınırlarımızın ötesinde oluşturmakta olduğumuz güvenlik kuşağı ile aynı zamanda milyonlarca masum kadının ve çocuğun da hakkını müdafaa ediyoruz” dedi.

Erdoğan, “En kısa sürede bu kuşağı batıdan doğuya tüm sınırlarımız boyunca tamamlayarak hem kendi vatandaşlarımızın hep oralarda yaşayan insanların geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacağız. Hiç endişeniz olmasın” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

“Tek bir kadının bile şiddete uğramasına, cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyiz. Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen insanlık onurunun yarısından vazgeçmiştir. Ailenin de toplumsal hayatın da temel direği kadındır. Çok mesafe katettik ama henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz.

“NETİCE ALICI GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

İlgili kurumlarımız kadına yönelik şiddeti tamamen bitirmek için samimi ve netice alıcı gayretlerini sürdürüyor. 2023 yılında mağdurların adalete erişimini kolaylaştıracak düzenlemeleri sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cumhurbaşkanı olarak şahsi cumhurbaşkanlığı olarak kurumsal himaye altında seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın diğer vasıflarının yanı sıra iyi bir öğretmendir.

“BAŞKA ÜLKEDE OLSA AYLARCA GÜNDEM OLUR”

Dünyanın başka yerinde terör örgütü öğretmen ve çocukları alçakça katletmiş olsa haftalarca aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca kınama mesajı dışında kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini gördünüz mü? Kadının canına kasteden genç kızlarımızı kandırıp ölüme sürükleyen terör örgütünü görmezden gelemeyiz.

“DEMOKRASİ ADINA SÖYLEYECEK BİR ŞEYLERİ KALMADI”

Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyebilecekleri söz kalmamıştır. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların kürsüyü fırsat bilerek kullandığı sözlerin bizim için kıymeti yok. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya girip teröristlerle dağlarda dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz.

“İŞLENEN İNSANLIK SUÇUNA ORTAKLAR”

2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. Ülkemizi kana bulayan kadın ve çocuk katillerinin arkasında duranlar işlenen insanlık suçuna ortaktır. Daha yeni, İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemini neyle izah edecekeler. Anamuhalefet ve yavrusu konuştu mu? Konuşacak sözleri yok. Şehit edilen 3 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım.

2023 bunlar için bir son olacak. Benim buna imanım var. Terör örgütü kullanıyor, istismar ediyor diye kötü örneklere bakarak insani ve vicdani görevlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kadın ve çocuklardan oluşan mağdurları korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Particiklerden bir tanesi Karkamış’a geçmiş. Mültecilerle ilgili laf etmeye kalkışınca burada siyaset yapmayın deyip kovdular, o da bir dükkana sığındı. Daha dün bunlar iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katili terör örgütüyle dirsek dirseğe dolaşanlara 2023 ders olacaktır.”