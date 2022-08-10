Cumhurbaşkanı’ndan Konya’ya davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yaptığı konuşmada sporcuları Konya’ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı başlattı. Erdoğan, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta gençler olmak üzere sporseverleri Konya’ya etkinliği izlemeye davet etti.

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’ne katıldı.

5. İslami Dayanışma Oyunları başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.