Cumhurbaşkanı’ndan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk başbakan Yakup’u Beştepe’de resmi törenle karşılayacak.
İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya başkanlık edecek.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanacak.
Erdoğan ve Yakup’un ortak basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.