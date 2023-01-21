Cumhurbaşkanı’ndan kuraklık açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan kuraklığa dikkat çekerek baraj yapımının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık yaşandığını belirterek ”Çare bizim de yaptığımız gibi baraj. Eğer barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.” dedi.

‘Kuraklık var. Soruyorlar ‘Çare ne?’ Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

BURSA’YA 20 YILDA 80 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI

Son 20 yılda Bursa’ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

”ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞINI KURDUK”

Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık.

BANDIRMA-BURSA-OSMANELİ HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz.”