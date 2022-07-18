Cumhurbaşkanı’ndan KYK kredi borcu müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin merakla beklediği KYK kredi borcu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. NATO üyelik başvurularıyla ilgili İsveç ve Finlandiya’ya çağrıda bulunan Erdoğan, “Bizim Türkiye olarak bu duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Sözlerime başlarken milletimin İslam aleminin ve tüm insanlığın geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden hemipizi hayırla sağlıkla huzurla esenlikle nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. Kurbanlarını keserek yaptıkları hayır ve hesenatla bayramın bereketini aileleri, komşuları ve dostlarıyla paylaşmak suretiyle bu mübarek günleri ihya eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. İslamın 5 şartından biri olan hac farizasını yerine getirerek ülkemize dönmeye başlayan vatandaşlarımızın ibadetlerinin de makbul olmasını yüce mevladan niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz hafta idrak ettiğimiz bir diğer önemli gün de 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıl dönümüydü. Dünya tarihinde eşine az rastlanabilecek bir feraset, cesaret, fedakarlıkla milletimiz tarafından akamete uğratılan 15 Temmuz ihanetinin nesiller boyunca hatırlanmasını sağlamak, hepimizin boynunun borcudur.

Pek çok yerde başarıyla uygulanan sinsi bir senaryoyu ülkemize de teşmil etmek isteyenlerin heveslerini canları pahasına gün doğmadan kursaklarında bırakan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya bırakmasın diyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu dönemde birliğimize sıkı sıkıya sarılarak ülkemizi hakettiği yere getireceğiz. Türkiye’nin tökezlemesini, Türk milletinin pes etmesini işte bu şekilde vereceğiz.

Bayram tatili vesilesiyle sılayı rahim ve dinlenmek için ülkemizin dört bir yanına seyahat eden vatandaşlarımızın gönüllerince günler geçirdiklerine inanıyorum. Ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine, işlerine, günlük hayatlarına geri dönen her bir insanımızdan kendisi, evlatları ve ülkesi için daha çok çalışmasını daha çok üretmesini, daha çok gayret göstermesini bekliyorum.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİK BAŞVURULARI

NATO Madrid zirvesinde ülkemizin krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci için getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üyelerle paylaştık. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği ile ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Muhalefetin değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidar olduğumuz müddetçe bizi bağlamaz. İsveç’in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

FETÖ’cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en zor günlerinde Türkiye’nin en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ertesi gün Bursa’da programa katılacaktık. Küçük bir rahatsızlık sebebiyle çalışmalarımıza küçük bir ara verdik. İtalya Başbakanı’nın ziyareti ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik.

Bayram günlerinde de telefon diplomasimiz kesintisiz devam etti.

Ülkemize 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Ne söz verdiysek yaptık.

İRAN ZİYARETİ

Ege ve Akdeniz’deki yangınları yakından takip ettik, bakanlardan her aşamada bilgi aldık, gereken yönlendirmeleri yaptık. 15 Temmuz mitinginde vatandaşlarımızla kucaklaşarak, şehitlerimizi yad ettik. O gün Cumhur İttifakı’nın diğer kanadı sayın Bahçeli ile beraber Saraçhane meydanında buluştuk. Yarınki Tahran zirvesi için biraz sonra Tahran’a gidiyoruz. Perşembe MGK toplantımız var.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi inşa etmek için çalışıyoruz.

İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde yolculuk çile olmaktan çıkmış, keyif halini almıştır. Bayramda İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde sayesinde ülkemiz 140 milyon liralık kazanç sağladı. Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başlamıştır.1915 Çanakkale Körpüsü’nü 8 Temmuz’da 14 bin araç kullandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 8 Temmuz’da 132 bin 377 araç geçişiyle kamu-özel işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir.

“ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTMIŞTIR”

Yatırım düşmanları ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. 8,5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar.

Buna rağmen 112 milyar dolarlık altyapı sayesinde trafik kazası oranları yüzde 82 azalmıştır. Hava yolunda da rekor üzerine rekor. İstanbul Havalimanı 1400 uçağın kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy’ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Dünya çapında birinciliklere doymana İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak gösterilmektedir.

EKONOMİ MESAJI

Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17/25 Aralık’taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimleriyle tezahür etmiştir. Salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan küresel çalkantıların faturasını ülkemize kesme girişimi olarak tezahür etmiştir.

Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiş bir ülkedir. Avrupa’dan Amerika’ya kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye’yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. İçerde ve dışarda artık yavaş yavaş emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelilrlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Şubat-Mart ayları birlikte uyguladığımız politkanın olumlu neticelerini daha iyi göreceğiz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.

KYK KREDİ BORÇLARI MÜJDESİ

Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Bu süre içinde mezun öğrenci sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa e-Devlet üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemesi belli bir faiz üzerinden yurt içi fiyat endeksi üzerinden yapılıyordu.

Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredini ödemesini erteleyebiliyor. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredi güncellemesinde beklenmedik noktaya gelmesine yol açtı. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik, çalışmalarımıza başladık. Hiç bir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama bay Kemal’de yalan bol. Utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Böyle birşey yok. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmadı.

Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Geri ödemelerde 26 milyar TL’den feragat ettik. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş olduk.