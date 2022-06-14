Cumhurbaşkanı’ndan müjde geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz gazının sisteme gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos’ta “Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni”ne katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Karadeniz gazı için yoğun mesai yürüttük Fatih’in keşfinin ardından Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimiz de Karadeniz’e intikal etti. Bu gemilerimiz Fatih’in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin inşası süratle devam ediyor.

Yavuz sondaj gemimiz, açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek kuyubaşı vanalarını ve kuyuiçi akıllı vana sistemlerini yerleştiriyor.