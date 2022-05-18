Cumhurbaşkanı’ndan net NATO mesajı: Biz evet diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO’ya başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya hakkında net mesajlar verdi.

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’ya başvuran Finlandiya ve İsveç’i teröre verdikleri destek üzerinden eleştirdi. Erdoğan, “NATO’yu güvenlikten yoksun hale getirmeye evet diyemeyiz” dedi.

Atatürk Havalimanı tartışmasına da değinen Erdoğan, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin orada kutlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanının gündeminde, Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararı ve Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a gitmesi de vardı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yarın 103. yıl dönümüne ulaşılacak 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret etti.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın, milletin şartların en zor olduğu dönemlerde bile dayatmalara teslim olmayıp kendi yolunu çizme iradesinin sembolü olduğunu ifade eden Erdoğan, “Samsun’dan başlayıp Ankara’da devam eden, İzmir’de nihai hedefine ulaşan; ardından Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanan bu sürecin şanı da şerefi de gururu da milletimize aittir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’nin yürütülmesi ve zafere ulaştırılmasında emeği olan herkesi, şehitleri, gazileri ve kahramanları rahmetle yad etti.

“Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir.” diyen Erdoğan, millet tarafından daha sonra Kıbrıs başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda başka devletler kurulduğunu, böylece ecdadın binlerce yıl boyunca Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya kadar bütün buralarda uzanan kadim dünyanın dört bir yanında hüküm süren devlet kurma geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”19 Mayıs milletimizin şartların en zor olduğu dönemde bile kendi yolunu çizme ifadesinin göstergesidir.

Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

Dünyanın deniz üzerinde 5 ytane havalimanı var, ikisi bizim ülkemizde. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları. Her ne kadar bazı gafiller Rize-Artvin Havalimanı’na kulp takmaya çalışsa da biz ilk günden projemizin başarılı sonuçlarını gördük.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimleri bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat yeni bir başlangıç olacaktır. AK Parti’nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. Eser ve hizmet siyasetimizden, demokrasi ve kalkınma programlarımızdan taviz vermeden samimiyetle çalışacağız.

YARGITAY’DAN CANAN KAFTANCIĞLU KARARI

CHP İstanbul İl Başkanı hakkıındaki yargı kararının ardından bize yönelik hakaret ve iftira kampanyası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir ama kişililk haklarına saldırı derecesinde sözler siyasetin değil hukukun konusudur. Ettikleri her kem sözün hesabını hukukta verecekler.

KILIÇDAROĞLU’NUN SADAT AÇIKLAMASI

Masum bir gündem oluşturma çabası değil. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor.Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız.

Tüm darbecilerin demokrasimize yaptıklarını gizlemek için kullandıkları hep Atatürk ismi olmuştur. Dertleri Atatürk’ün ismine sahip çıkmak değil. Atatürk Havalimanı’nın bir pisti faaliyettedir. Atatürk Havalimanı’na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmak tam bir garabettir. 12 Eylül darbesine kadar adı Yeşilköy Havalimanı’ydı.

”29 MAYIS’I ATATÜRK HAVALİMANI’NDA KUTLAYACAĞIZ”

Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyenlerden hesap sorarlardı.

Aliya İzzetbegoviç’in karargahına ‘mağara’ diyor. Buna Boşnak kardeşlerim sandıkta cevaplarını verecektir. Bay Kemal, mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla sen yoluna devam et.

Ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil ihanettir. 29 Mayıs’ı Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız.

FİNLANDİYA-İSVEÇ’İN NATO BAŞVURUSU

NATO’daki müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye’nin kendi sınırlarını korumadaki çabalarını anlamaları. NATO’daki müttefiklerimizin bize karşı sergiledikleri tavırlara rağmen, biz sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdürdük. Teröre destek verip bizden onay beklemek tutarsızlıktır.

”BİZ EVET DEMEYİZ BOŞUNA UĞRAŞMASINLAR”

NATO’nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır. Pazartesi gelmek istiyorlarmış, ‘Boşuna yorulmasınlar’ dediö. Terör örgütleri hala İsveç’te yürüyor. Biz ‘evet’ demeyiz boşuna uğraşmasınlar.