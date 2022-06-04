Cumhurbaşkanı’ndan operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik düzenlenecek olası operasyon hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Kızılcahaman kampının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yönelik yeni harekat hazırlığı için “Güvenlik endişelerini yeni haerkatlarla gidereceğiz” dedi.

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampa katılmak üzere ilçeye geldi.

Erdoğan’ın şu sıralar kampın açılışında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye’nin salgın sürecinde sergilediği dirayetli duruş ülkemize kazandırdığımız eserlerin önemini gösterdi. Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

“İktidara gelirken ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz” dedik. Bunları eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Eğitim bütçemizi yılda 10,3 milyar liradan 274,3 milyar liraya çıkardık. Artık ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kitapları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayısı bugün 208’e çıktı.

Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı. Süratle çözüm için adımlar atmaya başladık.

19 şehir hastanemizi açtık. 14 şehir hastanemizin inşaatı sürüyor, ikisi de ihale sürecinde.

Son 20 yılda 522 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Kamuda 192 bin engelli kardeşimizi istihdam ettik. İstihdamda 2022 yılında 12 milyon olan aktif sigortalı sayısı 24 milyonu buldu. Toplam istihdam 30 milyonu geçti.

Adaltte 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını bugün itibarıyla 22 bin 709’a yükselttik. Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyeli döndü.

SURİYE’YE YENİ HAREKAT HAZIRLIĞI

Ordumuzu içten içe çürütmek için her yola başvurdular, en son FETÖ ihanet çetesiyle bu emellerine ulaşmak istediler ama oyunu bozduk. TSK’yı her alanda dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan’da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik.

Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz.

Son 20 yılda köprüler, tüneller ve otoyollarla ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Tarımda son 20 yılda çiftçilere 183 milyar liralık destek verdik.

Hazine ve maliye politikamız sayesinde milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık 1 trilyon dolar sınırına getirdik.

Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirimiz olacaktı.

PKK ile mücadelemizin de, CHP ile sert mücadelemizin de sebebi milletimize olan sorumluluğumuzdur. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyoruz. Asıl mücadeleyi projenin gerçek sahipleriyle yapıyoruz.