Cumhurbaşkanı’ndan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime dair konuştu ve 14 Mayıs’ın seçim için en uygun tarih olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

Bugün başlayan üç ayların millet ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, “Her sene olduğu gibi bu yılın mübarek üç aylarının da hepimiz için bir sorgulama, arınma, yenilenme, manevi zenginleşme fırsatı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Üç aylar boyunca yapacağımız tüm ibadetlerin, duaların, hayır ve hasenatın Rabbimizin katında kabulünü niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Ramazana yaklaşıldığının da müjdecisi olan üç aylarda idrak edilecek, tövbe ve istiğfar vesilesi olan Regaip, Miraç, Berat kandilleriyle Kadir Gecesi’ni de tebrik eden Erdoğan, “İnşallah bugün recep ayına, 21 Şubat’ta şaban ayına ve 23 Mart’ta ramazan ayına kavuşuyor; 21 Nisan’da Ramazan Bayramı’na, 28 Haziran’da Kurban Bayramı’na vasıl oluyoruz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu anımsatan Erdoğan, “Bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.” dedi.

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılama yanında milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumlu olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasa’da belirtilen usullere mütenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclis’imiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis’te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.