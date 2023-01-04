Cumhurbaşkanı’ndan seçim tarihi için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında seçim tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan, “Seçim tarihi öne çekilecek mi” sorusuna “Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs’ın ifade edildiğini belirterek, “Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi” sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.”

ERKEN SEÇİM İÇİN DİKKAT ÇEKEN 3 TARİH

Erken seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da ele alındığı ve 3 tarihin konuşulduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri ön plana çıktı.

ERKEN SEÇİMDE İKİ İMKAN VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın ilk kez bir canlı yayında erken seçim ihtimalini “İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesiyle.” şeklinde dile getirmişti.