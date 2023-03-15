Cumhurbaşkanı’ndan sel felaketi için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi hakkında açıklama yaptı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel felaketine değindi. Erdoğan, ilgili bakanların çalışmaları koordine ettiğini söyledi. Altılı masanın aday gösterme sürecinde yaşanan krize değinen Erdoğan, “Masanın altı üstüne geldi.” dedi. Erdoğan adaylığı için “Birilerinin arkasına saklanmak yerine er meydanına çıkma cesaretini gösterdi.” dediği Kılıçdaroğlu’na EYT göndermesi de yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katıldı.

Erdoğan’ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Selden etkilenen adeta afet üzerine afet yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim beterinden korusun. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine ediyor. Yaşadığımız felaketi hafızalarımızda ne kadar sıkı muhafaza edersek çıkaracağımız dersler o kadar güçlü olur.

Depremden hemen sonra deprem bölgesine koştuk. Bakanlarımız çalışmaları koordine etmeye başladı. Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personeli bölgeye yönlendirdik. Yarım milyon insanımız depremzedelerin imdadına koştu. Ülkemizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

“SERZENİŞLERİNDE HAKLILAR”

Yıkım öylesine büyüktü ki her binaya bir arama kurtarma personeli göndersek bile hepsine yetişebilmemiz mümkün değildi. Öyle yerler vardı ki yüzlerce arama kurtarma personelinin birlikte çalışması gerekiyordu. Buna rağmen yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Hepsinin acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Ölenleri geri getirmek elimizde değil ama geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapma gayretindeyiz. 11 ilde evleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen 14 milyon insanımızın gıda ve barınma ihtiyacını karşılamak için hızlı ve etkin bir koordinasyon kurduk.