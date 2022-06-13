Cumhurbaşkanı’ndan Temmuz zammı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Temmuz zammı ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Temmuz zammı ile vatandaşların bir nebze olsun rahatlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL’ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz” dedi.

Temmuz zammını işaret eden Erdoğan, “Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocakta ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. 2023 şubat mart aylarından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu” ifadelerini kullandı.