Cumhurbaşkanı’ndan yaralı madencilere ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’daki kazada yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’daki maden kazasında yaralanan madencileri ziyaret etmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gitti. Madencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alan Erdoğan, yaralı yakınlarına da geçmiş olsun dileğini iletti.

Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastanede, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etti ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı madencileri hastanede ziyaret etti

“5 yaralının durumu biraz ağır”

Erdoğan ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu:

“5 yaralının durumu biraz ağır, bir tanesi şu anda şuuru da açık kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik, sadece dışardan gördük, izledik. Doktorlarımız da bize gerekli bilgileri etraflıca verdiler. Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Ameliyatı yapılmış olanlar şu anda iyi durumdalar. Dua edelim inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gereken neyse onları yapıyorlar. Gördüğünüz gibi hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkan olarak tüm imkanlara sahip, doktorlarımız beyin gücü anlamında çok güçlü ekipler. Yanık cerrahiden tutun diğer anestezi, enfeksiyon vs. bütün bunlara varıncaya kadar hepsi şuanda bu hastanemizde mevcut. Gördüğünüz gibi bütün yakınlarına, akrabalarına adeta ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Amasra’daki defin işlemlerini de şuanda bakan arkadaşlarım da orda zaten sürdürüyorlar, belki bugün hepsi bitmiş olacak. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimizi hayırlısıyla sağlığına kavuşup onları da geri döndürmek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencileri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.