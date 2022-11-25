Cumhurbaşkanı’ndan yeni ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair açıklama yaptı ve Türkiye’nin G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni’ne gönderdiği video mesajda ‘yeni ekonomi modeli’yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen 9. Girişimcilik Buluşması Ödül Töreni’ne video mesaj gönderdi.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelinin müspet etkilerine her alanda şahit olduklarını ifade eden Erdoğan, COVID-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G-20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldıklarını aktardı.

“İSTİHDAMDA 31 MİLYON SINIRINI AŞMIŞ BULUNUYORUZ”

Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl büyüme oranlarımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz.” dedi.