Cumhurbaşkanı’nın bugünkü mitingi de iptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü mitingi de iptal edildiği, Erdoğan’ın Adana’daki açılışa online bağlanacağı açıklandı.

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün bir programı daha iptal edildi. Erdoğan bugün Adana’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün açılış törenine katılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erdoğan bugünkü açılışa uzaktan bağlantıyla katılacak.

Salı akşamı katıldığı Ülke TV canlı yayınında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas mitinglerine katılamadı. Erdoğan’ın dünkü Mersin mitingi iptal edildi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne de online olarak bağlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koca, ‘Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda’ dedi.