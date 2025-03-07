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Cumhurbaşkanlığı Anketinde Yavaş, Erdoğan’ı Geçti

YENİ ANKET SONUCU AÇIKLANDI

ASAL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir anket yaptı. Bu ankette 2 bin katılımcıya “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olacağı varsayımıyla, muhalefetin önemli iki ismi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları belirlendi. Sonuçlarda, Mansur Yavaş’ın Erdoğan’ı geçtiği gözlemlendi.

OY ORANLARIYLA İLGİLİ GÜNCEL DURUM

Ankete göre, katılımcıların yüzde 22’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yüzde 24.2’si Mansur Yavaş’a ve yüzde 18.6’sı ise Ekrem İmamoğlu’na oy verme niyetinde olduğunu belirtti. ASAL Araştırma, daha önceki anketinde Erdoğan ve Yavaş’ı karşılaştırarak “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” şeklinde bir soru sormuş ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 40.1, Mansur Yavaş’ın ise 44.4 oranında oy aldığını göstermişti. Anketteki diğer katılımcıların tercihleri ise detaylandırılmadı.

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