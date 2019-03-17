Cumhurbaşkanlığı, başarılı gençler için devrede

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, beyin göçünü durdurmak ve terse çevirmek için harekete geçti.

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Ofis, Almanya, İngiltere, Güney Afrika ve Özbekistan’da Kariyer Fuarları düzenleyerek, yurtdışındaki Türk öğrencilerin ülkelerinde çalışmasını sağlayacak. Beyin göçünün önüne geçilmesini amaçlayan proje ile Aselsan, Türk Hava Yolları, Turkcell gibi Türkiye’nin önde gelen firmaları öğrencilerle buluşarak Türkiye’de çalışmanın avantajlarını anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nın yurtiçinde düzenlediği kariyer fuarları nisan ayında yurtdışında da düzenlenmeye başlayacak. İlk olarak Almanya’nın Ahen ve Köln şehirlerinde başlaması planlanan fuarlar İngiltere’nin Londra, Güney Afrika’nın Johannesburg ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’le devam edecek. Fuarların en büyük amacı, başarılı Türk gençlerinin ülkelerinde çalışmasını sağlayarak, beyin göçünü engellemek.

Havelsan’dan Aselsan’a, Türk Hava Yolları’ndan Türkcell’e, Ziraat Bankası’ndan Türk Ekonomi Bankası’na Türkiye’nin önde gelen firmalarının temsilcileri fuarlarda yurtdışında okuyan Türk gençler ile bir araya gelecek. Başarılı gençlerin ülkeye geri kazandırılması amaçlayan fuarlarda üniversite öğrencileri stantlarda kendi bölümleri ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgi alabilecek. Sektör temsilcileri ise öğrencilerden aldıkları CV’lerle ihtiyaç duyduğu iş gücüne yönelik veri toplayacak. Şirketler bu yöntemle yetenekli ve başarılı öğrencileri eğitim sürecinde keşfederek, sektöre kazandıracak.

HÜRRİYET