Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Konseri Verdi

ÇOCUK ORKESTRASI VE KOROSUNUN İLK KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı’nın ilk çocuk orkestrası ve korosu” olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul’daki ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirdi. “Geleneksel müziği yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak” amacıyla kurulan orkestra, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı. Kuruluş, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle ve Türk Telekom’un ana desteğiyle hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, “milli müzik mirasını geleceğe taşımayı ve geleceğin sanatçılarına ilham olmayı” hedefliyor.

YÖRESEL EZGİLERDEN SİMFONİK SUNUMLAR

Konserde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel ezgiler senfonik düzenlemeyle seslendirildi. Kilis’ten Rize’ye, Çanakkale’den Trabzon’a kadar geniş bir repertuvar sunuldu. Koro, “Allegro”, “Rüzgarın Şarkısı”, “Mayıs Şarkısı”, “Süt İçtim Dilim Yandı”, “Gökte Yıldız Ay Misun”, “Gezsen Anadolu’yu”, “Dere Geliyor Dere”, “Bağa Gel Bostana Gel”, “Çemberimde Gül Oya”, “Zilli Maşa Darbuka”, “Vardar Ovası”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Nihavend Longa”, “Yurdumda”, “Kırlara Doğru”, “9. Senfoni”, “Arkadaşım Eşek”, “Dağlar Gibi Dalgaları” gibi eserler seslendirdi.

DÜNYA MÜZİK GÜNÜ’NDE EN MUTLU ANLAR

Opera sanatçısı ve koro şefi Hülya Kazan, konserin “21 Mart Dünya Müzik Günü”nde gerçekleştiğine dikkat çekti ve “250 mutlu ve güzel çocuğumuzla birlikte bugünü sizlerle kutlamak istedik. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Onlar çok çalıştılar, şarkılarını söylemekten ve sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldılar.” dedi. Kazan, çocukların dünyada hayatta kalanlarında yaşadıkları acılara da işaret ederek, “Dünyada korkunç savaşlar oluyor.” diye vurguladı.

GAZZE İÇİN BESTELENEN AĞIT

Kazan, konuşmasında Gazze için bestelenen “Gazze Ağıtı”nın da ayakta alkışlandığını belirtti. “Gazze, dünyanın kanayan yarası” diyerek, orada savaşta acı çeken binlerce çocuğa dikkat çekti. Sözlerini müzisyen Dilşat Günay’ın yazdığı “Gazze Ağıtı”, çocuk sanatçı Reyhan Günay tarafından ilk kez seslendirildi. Ayrıca, konuk sanatçı Aydilge de “Arkadaşım Eşek” şarkısını koroyla birlikte seslendirdi. Burak Kut ise “Bu çocukları yetiştiren ve organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük alkışı onlar hak ediyor.” dedi.

AKTİF ÇALIŞMALAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 8-13 yaş grubundaki müzisyenlerin yeteneklerine göre orkestra ve koro olarak iki grup halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekim 2024’te 1000’e yakın aday arasından 250 çocuğun seçilmesiyle kurulan koro, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verdi. Projede, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları’nın destekleriyle 50 koordinatör, eğitmen ve pedagog görev alıyor. Öğrenciler, her hafta sonunda Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik ve popüler müzik alanlarında eğitim almaya devam ediyor.