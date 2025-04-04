Cumhurbaşkanlığı Danışmanından Tartışma Yaratan Paylaşım

TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaparak tartışmalara neden oldu. Yazar Mine Kırıkkanat’ın 2020 yılında gerçekleştirdiği bir konuşmayı alıntılayan Saral, sert ifadelerle tepkisini gösterdi. Saral, “Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!” şeklinde yazdı.

KIRIKKANAT’TAN CEVAP

Kırıkkanat, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek Saral’a yanıt verdi. “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır” diyen Kırıkkanat, devamında “Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez. Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum.” ifadelerine yer verdi.