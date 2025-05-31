Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Filistin’i savundu

Fahrettin Altun, Filistin İçin Ortak Yayında Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği ‘Filistin İçin Sessiz Kalma’ adlı ortak canlı yayın programına katıldı. Altun burada yaptığı konuşmada, “Suriye nasıl özgürleştiyse Allah’ın izniyle Filistin’de öyle özgürleşecek” diye belirtti. Program, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirildi ve Altun, Gazze’de yaşanan olaylara dair görüşlerini paylaştı.

İsrail Probleminin Adı

Altun, dünya üzerindeki soykırıma dikkat çekerek “Dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor” dedi. Ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden İsrail’in sınırları neresidir diye sorarak tarihi bir soru sordu. Biz bu duruma uluslararası literatürde Filistin sorunu diyoruz, ancak ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sorun İsrail sorunu” ifadelerini kullandı. Altun, yaşanan insanlık suçlarının arkasında uluslararası batılı sistemin göz yumması olduğunu vekilerek, “Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Barış ve Ateşkes İhtiyacı

Bölge ülkeleri ve uluslararası koalisyonun barış ve ateşkesi sağlaması gerektiğini vurgulayan Altun, “Somut taleplerimiz var ve bunların başında kalıcı ateşkes sağlamak var. Bu bizim için bir stratejik yaklaşım değil, insanlığa karşı bir duruş” diye belirtti. Altun, Cumhurbaşkanımızın tarihi ‘one minute’ çıkışını “insanlık adına gerçekten tarihe geçen çok asil bir girişim” olarak nitelendirdi.

Filistin’in Geleceği

Suriye’nin durumu ve tecrübelerinin insanlık adına önemli dersler sunduğunu söyleyen Altun, “Suriye nasıl özgürleştiyse Allah’ın izniyle Filistin’de öyle özgürleşecek. Halep, Şam nasıl özgürleştiyse Kudüs, Gazze ve Batı Şeria da özgürleşecek. Bütün mazlum Filistin halkı inşallah özgürlüğüne kavuşacak” sözleriyle umutlarını dile getirdi.