Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP’nin Hakaretine Tepki Gösterdi

BURHANETTİN DURAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara yönelik sert bir tepki gösterdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Duran, Özel’in “hakaretlere dayalı negatif siyasetin dibi” durumunu kabul edilemez ve sürdürülemez olarak nitelendirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN’IN AÇIKLAMALARI

Duran, sinirli bir dil kullanan Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin siyasetin önüne geçtiğini belirtti. “Siyasette fikrin, projenin ve çözüm önerilerinin bittiği yer, her zaman öfkenin, hakaretin ve hadsizliğin başladığı nokta olmuştur” diyerek, yapıcı ve çözüm odaklı bir dil kullanımının önemine dikkat çekti. Duran, Özel’in bu üslubunun toplumda ve siyasette hiçbir karşılığı olmadığını vurguladı.

NİHAİ YARGI

Duran ayrıca, “Bu şekilde hareket edenler, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapılır” dedi. Son dönemdeki “negatif siyaset” anlayışının sürdürülemez olduğunu ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman milletin iradesine dayalı bir siyaset izlediğini belirtti. Bu siyasetin halk tarafından desteklendiğini de vurgulayarak, “Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur” şeklinde konuştu.

Duran, “Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel’in bir an önce kurtulması gerekiyor” diyerek, tarihin öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerle dolu siyasetçi örnekleriyle hatırlatmada bulundu. “Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.