Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat Depremleri İçin İnşaat Bilgisi Verdi

DEPREM BÖLGESİNDE YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, 6 Şubat depremlerinin etkilerinin ortadan kaldırıldığını ve “asrın inşa seferberliği” ile deprem bölgesinin yeniden inşa edildiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesaplarından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından 11 ilde başlatılan inşa seferberliğine dair bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, depremden etkilenen bölgelerde yapılan konutlarla ilgili bilgilerin bulunduğu bir videoya da yer verildi. Videoda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin izlerini siliyor, ‘asrın inşa seferberliği’ ile deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden inşa edilmesine destek veren herkese teşekkür ediyoruz.” denildi.

KALICI KONUT ÜRETİMİ HIZLA SÜRÜYOR

Videoda, “11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi, saatte 23, günde 550 konut üretimi. 250 bin konut teslim edildi. Yıl sonu hedefi, 453 bin teslimat.” bilgileri yer aldı. Asrın inşa seferberliği kapsamında deprem bölgesinde kalıcı konut yapımının tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı. Paylaşımda, il il teslim edilen konut, iş yeri ve köy evi sayılarına dair bir infografik de eklenerek, detaylı bilgiler aktarıldı.

İLLERDE TESLİM EDİLEN KONUT SAYILARI

Verilere göre, Kahramanmaraş’ta 26 bin 311 konut, 11 bin 856 köy evi ve 774 iş yeri teslim edildi. Malatya’da 27 bin 541 konut, 6 bin 828 köy evi ve 1117 iş yeri yapıldı. Elazığ’da 9 bin 381 konut, 882 köy evi inşa edilirken, Adıyaman’da 28 bin 970 konut, 5 bin 990 köy evi ve 1723 iş yeri teslim edildi. Diyarbakır’da 10 bin 56 konut, 500 köy evi yapıldı. Gaziantep’te 19 bin 447 konut, 3 bin 651 köy evi ve 52 iş yeri inşası tamamlandı. Ayrıca, Şanlıurfa’da 7 bin 467 konut, 1299 köy evi ve 10 iş yeri, Adana’da ise 7 bin 190 konut, 117 köy evi teslim edildi. Osmaniye’de 7 bin 420 konut, 1247 köy evi ve 6 iş yeri inşa edilirken, Hatay’da 60 bin 507 konut, 6 bin 747 köy evi ve 1152 iş yeri tamamlandı. Kilis’te ise 1713 konut, 544 köy evi ve 4 iş yeri teslim edildi. Paylaşımda her il için yıl sonu hedefleri de açıklandı.