Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

JAPONYA’DA PANELDE TÜRKİYE-JAPONYA İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Japonya’nın Osaka kentinde “101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri” konulu bir panel düzenliyor. İletişim Başkanlığının resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, bu panel Japonya’nın Osaka kentindeki EXPO 2025 Osaka Kansai Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştiriliyor. Panel, yerli ve yabancı konukların yanı sıra gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve devlet yetkilileri tarafından katılıyor. Panelin moderatörlüğünü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Direktörü Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat üstleniyor. Etkinlikte, Japonya’nın eski Ankara Büyükelçileri Nobuaki Tanaka ve Yutaka Yokoi ile Toyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nobuo Misawa konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye ve Japonya ilişkilerinin tarihsel derinliği, güncel yansımaları ve gelecekteki potansiyelleri çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DERİNLİĞİ

Panelde, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ötesinde kültür, sanat, eğitim, turizm ve teknoloji gibi alanlardaki iş birliği olanaklarına da yer veriliyor. Panelexpertleri, gelişen Türkiye-Japonya ilişkilerine dikkat çekiyor. İlk olarak söz alan Japonya’nın eski Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, Türkiye’nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin yanı sıra, Çin, Rusya ve Orta Doğu ülkeleriyle olan çok yönlü diplomasi çabalarına vurgu yapıyor. Tanaka, Türkiye’nin jeopolitik konumunun güçlenmekte olduğunu dile getiriyor ve görev süresince düzenlenen 2010 Japonya Yılı etkinlikleriyle Türkiye’ye olan ilginin arttığını hatırlatıyor. Ayrıca, 2010 yılında Japonya’nın Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının ciddi seviyelere ulaştığını belirtiyor.

KÜLTÜREL DOSTLUK ÖNEMLİ

Toyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nobuo Misawa, ekonomik ilişkilerin kültürel ve kişisel etkileşimlerle desteklenmesinin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini vurguluyor. Misawa, ilişkilerin yalnızca siyasi ve ekonomik boyutla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtiyor. EXPO 2025 Osaka, Kansai’de sergilenen yeniliklerin gelecekteki kültürel köprüyü oluşturma potansiyeline dikkat çekiyor. Panelde son olarak, Emekli Büyükelçi Yutaka Yokoi, Türkiye’deki görev sürelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasındaki kişisel dostluğun etkisini yakından takip ettiğini ifade ediyor. Yokoi, Türkiye ve Japonya’nın iş birliği yapmasının önemi üzerinde durarak, güncel meselelerde iki ülkenin beraber hareket edebileceğini aktarıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLİŞKİLERİN TEMELİ

Etkinlik, Türkiye ve Japonya ilişkilerinin 1890 yılında Japonya’ya dostluk ziyareti gerçekleştiren ve dönüş yolunda tayfuna yakalanarak trajik bir şekilde batan Ertuğrul Fırkateyni ile insani ve duygusal bağların geliştiğini belirten bir videonun gösterimiyle sona eriyor.