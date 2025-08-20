Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Panel Düzenledi

JAPONYA’DA PANEL DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Japonya’nın Osaka kentinde “101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri” başlıklı bir panel gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu etkinlik EXPO 2025 Osaka Kansai Türkiye Pavilyonu’nda düzenlendi. Panel, yerli ve yabancı konukların yanı sıra gazeteciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve devlet görevlilerini bir araya getirdi. Panelin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Direktörü Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat üstlendi. Konu ile ilgili olarak, Japonya’nın eski Ankara Büyükelçileri Nobuaki Tanaka, Yutaka Yokoi ve Toyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nobuo Misawa konuşmacı olarak yer aldı.

TÜRKİYE-JAPONYA İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Panelde, Türkiye-Japonya ikili ilişkilerinin tarihi derinliği, güncel yansımaları ve geleceğe yönelik potansiyeli ele alındı. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, kültür, sanat, eğitim, turizm ve teknoloji gibi alanlarda iki ülke arasındaki iş birlikleri gündeme alındı. Panelistler, Türkiye-Japonya ilişkilerinin nasıl daha ileri taşınabileceği konusuna değindi. ilk olarak söz alan Japonya’nın eski Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, Türkiye’nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ile Orta Doğu ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiyle ilgili önemli noktaları aktardı. Türkiye’nin jeopolitik konumunun güçlendiğini vurguladı.

GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Tanaka, 2010 yılında düzenlenen Japonya Yılı çerçevesinde yapılan etkinliklerin Türkiye’ye olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Ayrıca, Toyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nobuo Misawa ekonomik ilişkilerin kültürel ve kişisel etkileşimlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. İlişkilerin sadece siyasi ve ekonomik alanlarda sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. EXPO 2025 Osaka, Kansai’de sergilenen yeniliklerin geleceğin kültürel köprüsünü oluşturma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Panelde son olarak, Emekli Büyükelçi Yutaka Yokoi, Türkiye’deki görev süresi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasındaki dostluğun etkisini dikkatle izlediğini vurguladı. Ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği sürecinde ortaya çıkan dayanışmanın önemine değindi. Yokoi, Türkiye ve Japonya’nın iş birliği yapmasının kritik olduğunu belirterek, Ukrayna savaşı ve bölgesel krizler gibi güncel meselelerde iki ülkenin birlikte hareket edebileceğini söyledi. Etkinlik, iki ülke ilişkilerinin 1890 yılında Japonya’ya dostluk ziyareti gerçekleştirilmesi sonrası gelişimini anlatan bir videonun gösterimiyle sona erdi.