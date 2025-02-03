Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Masasındaki Başlıklar

TOPLANTININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.50’de başlayan bu toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken, bölgede gerçekleştirilen son adımlar gözden geçirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE İŞ BİRLİĞİ

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımlar, gündemde önemli bir yer tutuyor. Toplantıda Bolu’daki otel yangını, Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze konuları da ele alınacak. Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki son terör operasyonları, yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG’nin Suriye’den arındırılması ve bu bölgenin yeniden inşası için atılması gereken adımlar da görüşülecek.

HAMAS-İSRAİL ATEŞKESİ

Kabine’nin bir diğer önemli gündem maddesi ise Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes. Ateşkesin devamlılığı için Türkiye’nin sağlayacağı destek, kabinede tartışılacak konular arasında. Ayrıca, Gazze’ye yapılacak yardımlar da toplantının gündeminde yer alacak.

EKONOMİK GÜNDEM

Aynı zamanda, enflasyon ile mücadeleye yönelik gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanması adına atılacak adımlar da Kabine’nin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.