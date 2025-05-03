Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Sırrı Süreyya Önder’e başsağlığı diledi

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları yayınladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhum Sırrı Süreyya Önder, samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

ÖNDER’İN HATIRASI UNUTULMAYACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Önder için Allah’tan rahmet dileyerek, “Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” değerlendirmesinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

TOPRAKLARDA BİRİBİRLİĞİN TEMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, “TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine, yüce Meclisimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” şeklinde konuştu.

YUSUF TEKİN VE KEMAL MEMİŞOĞLU DA MESAJ YAYIMLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Uzun yıllar kültür, sanat ve siyaset alanlarında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.