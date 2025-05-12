Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı, Bahçeli Çiçek Gönderdi

TOPLANTI VE ÇİÇEK GÖNDERİMİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına özel bir çiçekle destek verdi. Ay yıldızlı çiçek, toplantı masasının tam ortasına yerleştirildi.
ÇİÇEK DÜZENLEMESİ VE AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Medya sayfasında yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’na ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde katedilen mesafeye binaen Türk bayrağı motifli gül aranjmanı gönderdi.” ifadeleri yer aldı.