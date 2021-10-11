Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemi değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, koronavirüsle mücadele, marketlerdeki fiyat artışları ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanıyor. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.

Market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı’nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirmişti. Erdoğan, “Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

KABİNE, VAKA ARTIŞINI DA KONUŞACAK

Koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak.

Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.