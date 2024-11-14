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“Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı”

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ENERJİ NAKİL HATLARI İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya’da yer alan bazı taşınmazlar, enerji nakil hatlarının inşası amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından hızla kamulaştırılacak. Bu konuya dair Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Rize’nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi’ndeki alanının sınır ve koordinatları da değişikliğe uğradı. Söz konusu karar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4’üncü maddesi çerçevesinde alındı.

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