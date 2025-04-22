Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Animasyon Yayınladı

ANİMASYONUN PAYLAŞILMASI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, kütüphane içerisinde yapılmaması gereken davranışları eğlenceli bir şekilde anlatan bir animasyon videosu paylaştı. Kütüphanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kütüphanede yapılmaması gereken her şeyin eğlenceli özeti bu videoda. Gül, beğen, paylaş, ama yapma.” ifadesi kullanıldı.

YAPAY ZEKAYLA HAZIRLANAN GÖRSEL İÇERİK

Animasyonda, kütüphanede kaçınılması gereken davranışlar yapay zeka desteğiyle hazırlandı. Videoda, “Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmaması, cep telefonu ile bağırarak konuşulmaması, kütüphanede sıcak içecekle dolaşılmaması, dinlenme alanlarında sessizliğe dikkat edilmesi” gerektiğine dair çeşitli uyarılara yer verildi. Bu tür içerikler, kullanıcıların kütüphane kurallarını anlaması ve uyuması için önemli bir yardımcı olacak.