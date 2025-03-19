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Cumhurbaşkanlığı’ndan İmamoğlu Gözaltı Açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu konuyla alakalı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaların ardından bazı iftira kampanyalarının gündeme geldiğini belirtti.

SORUŞTURMALARIN SEBEBİ VE REAKSİYONLAR

Altun, sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrasında, başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı çevrelerin siyasi ve ideolojik nedenlerle soruşturmaların etkinliğini zedeleme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz.”

“Soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız.” diyen Altun, yargı organlarının bağımsızlığına zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere karşı duracaklarını belirtti.

Altun, bağımsız yargının alacağı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi. Ayrıca, vatandaşlardan teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkat etmelerini ve resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini rica etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamalarına dayanan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte, yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve İBB yöneticileri de dahil olmak üzere toplamda 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. ‘Kent uzlaşısı’ nedeniyle terör suçlaması çerçevesinde de Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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