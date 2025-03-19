Cumhurbaşkanlığı’ndan İmamoğlu Gözaltısı Açıklaması

FAHRETTİN ALTUN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bazı belediye yetkilileri ile diğer şüphelilerin gözaltına alınması sürecinin siyasi tartışmaların nesnesi haline geldiğini ifade etti.

SİYASİ DEĞERLENDİRMELERİN YERİ

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, soruşturmanın detaylarına hakim olmadan siyasi ve ideolojik yorumların yapıldığını belirtti. Özellikle ana muhalefet partisi yöneticileri ile bazı çevrelerin, bu süreci farklı mecralara çekme çabasında olduklarının altını çizdi. “Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız.”

YARGIYA SAYGI ÇAĞRISI

Altun, açıklamasında yargı organlarının bağımsızlığına vurgu yaparak, sürecin siyasi müdahalelerle ilişkilendirilmesine karşı çıkılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan söylemleri eleştirerek, hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin önemine dikkat çekti. “Yetkisini Türk milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıyan ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik duracağız.”

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Altun, kamuoyunu yanıltan bilgilerin yayılmasının önüne geçmek adına mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşları doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırdı. “Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz.” İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.