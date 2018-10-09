Gece yarısı flaş atama!

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 9 Cumhurbaşkanlığı politikalar kuruluna çeşitli isimlerin ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yönelik atamalar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ataması yapılan kişiler arasında Alev Alatlı, Orhan Gencebay, Murat Bardakçı, Yiğit Bulut, İskender Pala, Selçuk Pehlivanoğlu gibi alanında uzman isimler yer aldı. Gerçekleştirilen atamaların tamamı şu şekilde:

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI KURULU: Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ, Dr. Osman Coşkun, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.

EĞİTİM POLİTİKALARI KURULU: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Dr. Ökdem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar.

EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU: Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU: Adanan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

HUKUK POLİTİKALARI KURULU: Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Alkış, Uğur Kızılca.

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU: Alev Alatlı, Havva Sümeyra Şahin, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardaçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.

SAĞLIK VE GIDA POLİTİKALARI KURULU: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

SOSYAL POLİTİKALAR KURULU: Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. İbrahim Altan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU: Asım Aykan, Hayrettin Güngör, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuna Koç.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 21’inci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

TRT