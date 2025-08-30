Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

HALUK GÖRGÜN’ÜN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli mühendislik kabiliyetimizle inşa edilen bu derinlik, geleceğimizin sessiz ama kararlı teminatıdır” açıklamasıyla Hızırreis hakkında değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Görgün, Hızırreis’e yapılan ziyaret programında, komutanlar, teknik ekip ve personelle birlikte platformu yerinde incelediklerini aktardı.

TEKNOFEST MAVİ VATAN’IN ÖNEMİ

Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan’da “Bu stratejik deniz gücümüz, artık sadece harp akademilerinin değil, milletimizin de yerinde tanıklık edebileceği bir kabiliyet” diyerek bu etkinliğin önemine vurgu yaptı. Yarışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Görgün, “İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması vesilesiyle bir kez daha gördük ki, Türkiye, denizin altından göğe, karadan uzaya her cephede aynı kararlılıkla yürümektedir” ifadesini kullandı.

GENÇLERE YATIRIM VE GELECEK VİZYONU

Görgün, yarışmalar sayesinde Türkiye’nin savunma sanayisinde gençlerin potansiyelinin nasıl değerlendirildiğini dile getirerek, “Gençlerin gözlerindeki ışık, yalnızca bir yaşın değil, bir iddianın, bir iradenin yansımasıdır” dedi. Ayrıca Su Altı Roket Yarışması’na katılan Görgün, “Gençliğin heyecanına, azmine ve vizyonuna yerinde şahitlik ettik” şeklinde konuştu.

Görgün, “TEKNOFEST sahasında genç aklın derin sulara attığı imza, geleceğin savunma mühendisliğine ilham olmaktadır. Takım isimleri hayal gücünün, yarışmacılar ise milletin yürek atışının bir tezahürüydü” diyerek gençlerin önemine dikkat çekti. Son olarak, “Mavi’de umut, gökte kararlılık, Türkiye’nin iradesi tamdır” ifadesiyle sözlerini noktaladı.