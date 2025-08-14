Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Beş Yılda Bir

SEÇİM TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri her beş yılda bir düzenleniyor. Son dönemde, bir sonraki seçim tarihinin ne zaman olacağı ve aday listelerinin kimlerden oluşacağı merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hiçbir aday geçerli oyların salt çoğunluğunu elde edemediklerinden en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan ikinci turda Erdoğan, oyların yüzde 52,2’sini alarak Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Şimdi odak noktası, yaklaşan seçimlerde kimlerin aday olacağı ve seçim takviminin belirlenmesi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ VE SEÇİM KURALARI

2007 yılına kadar Türkiye’de Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 yıllık bir süreyle seçiliyor ve en fazla bir dönem görev yapabiliyordu. Fakat 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumu ile sistem değişikliğe uğradı. Yeni düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı, halk tarafından doğrudan 5 yıllık sürelerle seçilmeye başlandı ve bir kişi en fazla iki dönem yani toplamda 10 yıl bu görevde kalabiliyor. Bu değişiklikle beraber cumhurbaşkanlığı seçimleri halkın doğrudan katılımıyla gerçekleştiriliyor ve görev süresi ile dönem sınırlamaları net bir şekilde tanımlandı.

SEÇİMİN DEMOKRATİK ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimleri, Seçim Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği gibi her beş yılda bir ve aynı gün yapılıyor. Bu düzenleme, seçimlerin uyumlu ve eş zamanlı şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Önümüzdeki süreçte de bu kural geçerliliğini sürdürecek ve vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere 14 Mayıs 2028 tarihinde oy kullanmaya gidecek. Böylece hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri tek bir takvimde tamamlanacak. Bu tarih, Türkiye’nin demokratik işleyişi açısından önemli bir aşama olacak ve siyasi partiler ile adaylar, bu seçim için hazırlıklarını şimdiden sürdürüyor.