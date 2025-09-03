Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Türkiye’de 22 Kez Yapıldı

TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SÜRECI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana toplamda 22 cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti ve bu süreç zarfında 12 farklı vatandaş bu makama getirildi. 2023 yılında yapılan son seçimler, hem ülke siyaseti hem de kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü. Şimdi ise dikkatler, gelecek seçim tarihine çevrilmiş durumda. Hem vatandaşlar hem de siyasi gözlemciler, bir sonraki seçimlerin ne zaman ve nasıl geçeceğini merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında mevcut.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanlığı sistemi, 2007 yılına kadar Meclis tarafından 7 yıllık sürelerle ve en fazla bir dönem için seçilmekteydi. Fakat, 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu sonrasında cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından 5 yıllık dönemler için seçilebilir hale geldi. Bu değişiklik ile bir kişi en fazla iki dönem 5 yıl süresince cumhurbaşkanlığı yapabiliyor. Ayrıca, eğer ikinci döneminde Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse, cumhurbaşkanı bir dönem daha görev yapma imkanı bulabiliyor.

En son Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı ve böylece mevcut cumhurbaşkanının görev süresi resmen başladı. Türkiye’de cumhurbaşkanları, anayasa gereği 5 yıllık dönemler için halk tarafından seçiliyor. Dolayısıyla, 2023 yılında yapılan seçimden sonra bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028 yılında yapılması bekleniyor. Bu dönem, Türkiye’nın siyasi takviminde kritik bir aşama olarak görülmekte ve kamuoyunda da yoğun bir şekilde takip ediliyor.

BELİRSİZLİKLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Seçimlerin kesin tarihi, siyasi gelişmelere ve Meclis kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Ancak anayasal çerçeve doğrultusunda 2028 yılı hedefleniyor. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri her 5 yılda bir düzenleniyor. 2023 seçimlerinde ilk turda hiçbir aday gerekli oy çoğunluğunu elde edemediği için, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmıştır. 28 Mayıs’taki bu ikinci turda, Erdoğan %52,2 oy oranı ile Cumhurbaşkanı olarak tekrar göreve seçilmiştir.