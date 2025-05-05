Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Başbakan İstifa Etti

ROMANYA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONRASI İSTİFA

Romanya’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrasında mevcut Başbakan Marcel Ciolacu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ciolacu’nun üyesi olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyi, yapılan seçimlerin ardından toplanarak partinin iktidardaki koalisyondan ayrılma kararı aldığını ve Ciolacu’nun istifasını onayladığını açıkladı. Toplantı sonrası partinin genel merkezinde basın mensuplarının karşısına geçen Ciolacu, koalisyonu bozma kararının ardından başbakanlık görevini bıraktığını doğruladı. Ayrıca, kabinedeki PSD’li bakanların geçici olarak hükümette kalıp kalmayacakları konusunda koalisyon ortağı Ulusal Liberal Parti (PNL) temsilcileriyle istişarede bulunacaklarını bildirdi.

Başbakan Ciolacu, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hiçbir adayı desteklememe kararı aldığını da açıkladı. Bu karar, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu’nun ilk turda beklenen başarıyı gösterememesi üzerine alındı. İlk turda aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, yüzde 41 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, bağımsız aday Nicuşor Dan yüzde 21 oy ile ikinci sırada bulunuyordu. Antonescu ise yurt dışında kullanılan oylar sebebiyle gerileyerek yüzde 20 oy ile üçüncü sıraya düştü.

İLK TUR İPTAL EDİLDİ

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu, geçen yıl 24 Kasım’da düzenlenmişti. Bu turda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95’ini alarak lider konumdaydı. Merkez sağ Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ise yüzde 19,17 ile ikinci sırada yer almıştı. Ancak yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu iptal etti. Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş ve öncelikle Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi bu kararı onaylamıştı.