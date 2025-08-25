Cumhurbaşkanlığı Toplantısı Ahlat’ta Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde toplandı. Bu önemli toplantıda, memur maaş artışları, terörsüz Türkiye hedefi ve Gazze’deki insani kriz gibi güncel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası çeşitli açıklamalar yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, “Demiri demirle dövenlerin, Anadolu’yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz şu günlerde, bizi bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ahlat’ın hızla hak ettiği yere geldiğini belirten Erdoğan, Okçular Vakfı sayesinde gençlerin Ahlat ve Malazgirt’e olan ilgisinin her yıl arttığını dile getirdi. Bu yıl da Kabinenin Ahlat’ta toplandığını vurguladı.

Ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, Gazze’deki durumu da ele aldıklarını belirtti. “İsrail’in bugün hastaneye düzenlediği saldırıda en az 5’i gazeteci 20 Filistinli şehit oldu. Netanyahu hükümeti cani saldırılarına aralıksız devam ediyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Gazze’deki katliamları durdurmaya yönelik adımları ele aldıklarını aktardı.

EKONOMİ VE TARİHİ REKORLAR

Cumhurbaşkanı, ekonomideki gelişmelere de değinerek, muhalefetin ekonomiyi hedef alan sabotaj çabalarının sonuçsuz kaldığını, milli markalara yönelik boykot çağrılarının başarısız olduğunu söyledi. Ayrıca, “Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı” dedi. Borsa’daki toparlanmanın son haftalarda hızlandığını ifade eden Erdoğan, 2026 yılını ekonomide ‘reform yılı’ olarak gördüklerini ve bu doğrultudaki hazırlıkları hızlandırdıklarını belirtti.

