Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Önemli

EMİN MÜFTÜOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60. yıl dönümünü kutlamakta olduklarını ifade eden Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Bu mutluluk sadece bisiklet ailesinin değil, ülkemizin. Çünkü bu marka büyüyen, gelişen ve gittikçe zirveye tırmanan ülkenin bir markası” şeklinde konuştu. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik, Antalya’dan başlayıp İzmir’e uzanan toplam 8 etap ile 13 ülkeden 23 takım ve 161 bisikletçi ile birlikte 1.153 kilometre boyunca 4 il, 33 ilçe ve 75 köy ile mahalleden geçerek yapılacak. Sporcular, 16 tarihi ve coğrafi değer eşliğinde 17 sprint ve tırmanış puanları için mücadele verecek.

YENİ BİR BİSİKLET AİLESİ KURMAK

Müftüoğlu, bisiklet sporunun geleceği için kulüplerin önemini vurgulayarak, amatörlerin de profesyonellerle birlikte gelişim göstereceğini belirtti. “Herkesin bisiklete bindiği bir bisiklet ailesi kurmak istiyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 3 Türk profesyonel takım bulunuyor” dedi. Amatör sporcular ile profesyonelliğin artması gerektiğini belirten Müftüoğlu, uluslararası düzeyde bisiklet sporuna katılımı artıracak çalışmalara da dikkat çekti.

TURİZM GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 8 gün boyunca 190 ülkede yayımlanacağını belirten Müftüoğlu, “Turizm, ülkemizin en önemli sektörlerinden biri. Bu organizasyon, ülkenin tanıtımında büyük bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı. Tur aracılığıyla Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin dünya genelinde tanıtılacağını, böylelikle Türk turizminin gelişeceğini vurguladı.

TURUN ROTALARI VE HEDEFLERİ

27 Nisan’da Antalya’dan başlayacak olan turda, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk ve Çeşme üzerinden 4 Mayıs’ta İzmir’e ulaşılacak. Müftüoğlu, “Bu 4 il, Türkiye’nin turizm açısından en önemli yerleri. 4 il, 33 ilçe ile 75 köy ve mahalleden geçecek, buralardaki tarihi ve turistik yerler tanıtılacak” dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK PROJE

Müftüoğlu, çocuklara bisikleti sevdirmek amacıyla “Bisiklet Rotası” adlı bir dergi hazırlanacağını da belirtti. “25 bin adet basılacak dergiler, bisiklet turunun geçtiği şehirlerdeki ilkokullara dağıtılacak. Bu dergide, bisikletin tarihi, bulmacalar, boyama sayfaları, güvenli sürüş kuralları gibi içerikler yer alacak” şeklinde konuştu.