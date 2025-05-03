Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Basın Lansmanı Yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI YAT YARIŞLARININ BASIN LANSMANI YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Samsun etabı için basın tanıtımı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, TGA işbirliğinde ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlik, DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleşti. Tanıtım, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde yapıldı.

SAMSUN KURTULUŞ KUPASI MÜJDESİ

Tanıtım toplantısında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, 14-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ikinci etabı olan Samsun Kurtuluş Kupası’nın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, organizasyonun Samsun için marka değeri açısından önemli olduğunu belirtti. Doğan, 14 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkacak 190 yelkencinin Bandırma Vapuru’nun izinde 400 deniz mili yarışarak Samsun’a ulaşacağını ve burada yapılacak olan ikinci yarış sonucunun Kurtuluş Kupası’nın şampiyonunu belirleyeceğini aktardı.

İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 6 yıldır devam eden şampiyona süresince Kurtuluş Kupası etabının kendilerini heyecanlandırdığını vurguladı. Yarışa katılacak 19 yelken ekibinin “Karadeniz’in büyük bilinmezlikleri ve hırçınlıklarıyla” mücadele edeceğini ifade etti. Bu yarışların, yelken sporuna olan ilgiyi artıracağı ve bölgedeki yelkençilik faaliyetlerini geliştirerek deniz turizmine katkıda bulunacağı öngörülüyor.