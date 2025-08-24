Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Ödülleri Verildi

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Zafer Kupası etabında kazananlar ödüllerini aldı. Bu önemli etkinlik, Çanakkale’de düzenlenip bir otelde gerçekleştirilen ödül töreni ile taçlandırıldı. Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, çeşitli protokol üyeleri ve sporcular katılım gösterdi. Törenin açılışında Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 6. yılında tarihte daha önce hiç gerçekleştirilmemiş etaplarla sahne aldı. Bandırma Vapuru’nun rotasında 19 Mayıs’ta Samsun’a yelken bastık. 20 Temmuz’da Barış Harekatı’nın rotasında Kıbrıs’a yelken bastık ve bugün bir ulusun tarihinin değiştiği, baştan yazıldığı Çanakkale’de aynı gururu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE’DE TARİHİ ANLAR

Çanakkale’de tarihi bir gün yaşandığını belirten İsmail Kaşdemir, “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Boğazı’nda yapılıyor olması Çanakkaleliler olarak bizleri çok mutlu etti. Çanakkale herkesin ortak paydası. Çanakkale dendiği zaman, Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar. Böyle bir atmosferde çok harika bir yarışma gerçekleştirildi. Bu organizasyonda buraya gelen sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten tarihi bir gün yaşadık. Çanakkale Boğazı zaten güzel bir boğazdı, daha da güzel oldu.” şeklinde konuştu. Kaşdemir, bu kupanın Çanakkale Zafer Kupası olmasının önemini vurgulayarak, kahramanları asla unutmamak gerektiğini belirtti.

YARIŞMA SONUÇLARI VE KAZANAN TAKIMLAR

Ödül töreninin ardından yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Yarışmada ödül alan takımlardan bazıları şöyle oluştu: En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü Oğuz Ayan yönetimindeki Game Changers teknesine verildi. İstanbul’dan Çanakkale’ye 140 deniz mili süren yarışı ilk önce tamamlayan Onur Tok yönetimindeki Beymetal Team Linea Rossa Tok Sailing Takımı, ‘Line Honours’ ödülünün sahibi oldu. ORC O kategorisinde Acar Koparal yönetimindeki Deniz Harp Okulu Ariva birinci olurken, Onur Tok yönetimindeki Beymetal Team Linea Rossa Tok Sailing Takımı ikinci, Volkan Kaan Yemlihaoğlu yönetimindeki IOYC International Offshore Yacht Club Takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Ayrıca, ORC 1 kategorisinde Saruhan Çınay yönetimindeki Escape Sailing Samsun Yelken Kulübü birinci, Berkcan Arat yönetimindeki Lexus Sailing Team ikinci oldu. Öte yandan, Gezgin Sınıf A birinciliğini Muhammet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova kazandı. Gezgin Sınıf B’de ise Can Tunay yönetimindeki Team Shine Away birinciliğe ulaşarak kazananlar listesine adını yazdırdı. Eğlenceli ve birbirinden heyecanlı anlara sahne olan ödül töreni, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.