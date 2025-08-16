Cumhuriyet, AK Parti’ye seslendi: Müsaade etmeyin

CHP’DEN KIRŞEHİR’DE MİTİNG

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ etkinliklerinin 46’ncısını Kırşehir’de gerçekleştirdi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek AK Parti Gençlik Kolları’yla diyalog kurdu. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” dedi. Kırşehir mitingindeki konuşmasında ise şu noktaları vurguladı: “AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum”.

AK PARTİ GENÇLİĞİNE ÇAğRI

Özgür Özel, Kırşehir’deki AK Partililere ve Türkiye’deki AK Parti Gençlik Kolları’na seslenerek, “Son maçı, yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfini sürerken, bu sefer biz kazandık. Reisiniz, genel başkanınız topu almış, koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor. Soruyorsun, kaybettim topu keseceğim diyor. Daha maç yok diyor, sahayı kapattım diyor” şeklinde ifadelerini sürdürdü. Özel, gençlik kollarına, “Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin. Bu, hem kendisinin yaptığı bir ayıptır hem de partideki siyasetçilere karşı bir güvensizliktir” dedi.

GELECEK İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Özel, AK Parti gençlerine çağrıda bulunarak, “Belki bu seçimi kaybedersiniz, belki birkaç seçim daha kaybedersiniz ama tarihe, kazanarak oynayan, kaybedince topu alıp kaçan olarak geçmemelisiniz” dedi. Bu utancı yaşatmamaları gerektiğinin altını çizen Özel, “Var mısınız? Çıkın karşımıza. Korkakların partisi olarak tarihe geçecekseniz, reisin peşinden gidin. Yok, gerçekten siyaset yapacaksanız, topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan. Kim kazanacak, millet karar versin” ifadelerini kullandı.

DEMOCRACY AND JUSTICE CALL

Konuşmasının devamında, “Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz” diyen Özel, “Her çarşamba İstanbul’da, her hafta Anadolu’nun bir şehrinde adaletsizliğe, haksızlığa karşı durmak, seçtiklerimize ve irademize sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz. Bu meydanların dolacağına inanmayanlar, ‘Yazın miting mi olur?’ diyenler, artık görüyor ki biz buralara miting yapmaya değil, Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz” diyerek, partilerinin eylem planlarını aktardı.