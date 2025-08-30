Cumhuriyet, Akıl Ve Bilimdemektir

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDEN ÖNEMLİ YENİ DUYURU

Tarihçi-Yazar Dr. Naim Babüroğlu, ‘Cumhuriyet’in Dünü, Bugünü, Yarını’ isimli söyleşide yaptığı konuşmada, “Atatürk akıl, bilim, tam bağımsızlık, antiemperyalizm ve umut demektir. Atatürk’ün Cumhuriyet’i demek, ırk, din, mezhep ayrımı gözetmeyen bir yönetim şeklidir. En büyük devrimci de Atatürk’tür” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde ‘Büyük Taarruz’un 103’üncü Yılı’ vesilesiyle bu söyleşiyi gerçekleştirdi. Etkinlik, Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Söyleşide, Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Büyük Taarruz’un tarihsel önemi ve Cumhuriyet’in geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

PROGRAMDAKİ KONUŞMA

Söyleşinin açılış konuşmasını Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman yaptı. Şişman, “Programımızda hocalarımızın değerli bilgi birikimi ile ele alacağımız konular Cumhuriyetimizin, bugünümüz ve yarınımız için taşıdığı anlamı kavramamız açısından çok kıymetli olacak. 30 Ağustos, askeri bir başarı olmanın çok ötesinde, ulusal bağımsızlığımızın fikri ve siyasi temellerini güçlendiren bir zaferdir. Bu zafer, emperyalizme karşı verilen en güçlü cevabın ifadesi, Anadolu halkının yokluk ve kuşatma koşullarında dahi özgürlüğe tutunmasının kanıtıdır. Beşiktaş Belediyesi olarak bizler, bu mirası yaşatmak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi özgür düşünceyle, bilimle, sanatla buluşturmaya; büyüklerimizin güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet, ancak bu değerlerle yaşatılırsa güçlü kalır” dedi.

ATATÜRK’ÜN İLERİ GÖRÜŞÜ

Tarihçi-Yazar Dr. Naim Babüroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Atatürk demek akıl, bilim, tam bağımsızlık, antiemperyalizm ve umut demektir. Atatürk’ün Cumhuriyet’i demek, ırk, din, mezhep ayrımı gözetmeyen bir yönetim şeklidir. Aslında halkçıdır ve en büyük devrimci de Atatürk’tür. Çünkü büyük devrimler gerçekleştiren bir liderdir. Kemalizm ile ilgili olarak ‘Altı Ok, Kemalizmdir’ ifadelerini kullandı. Ayrıca ‘İkinci Cumhuriyet’ ten bahsederek, “Bu bağlamda Atatürk’ün devrimleri ve onların önemi anlatılmalıdır” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET VE LAİKLİK

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Erol Mütercimler ise Cumhuriyet’in tanımını yaparak, “Cumhuriyet’in tanımı antik çağdan beri tektir. Monarşit olmayan tüm siyasal rejimlere Cumhuriyet denir. Asıl Atatürk’ün vizyonunun önemli olduğunu belirtti. Cumhuriyet fikrinin Atatürk’te nasıl şekillendiğine değinen Mütercimler, “Atatürk’ün kendi deyimiyle, ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.’ Cumhuriyetimizin dünü kolay olmadı fakat en temel özelliği, laik dünya görüşünün üzerine oturtulmuş olmasıdır” şeklinde görüş belirtti.