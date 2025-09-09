Cumhuriyet Anıtı’nda CHP Töreni Yapıldı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ KURULUŞUNUN 102. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 102’nci yıldönümü dolayısıyla Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde bir tören gerçekleştirildi. Törende Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adına anıta çelenk koyduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, “Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahçup etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana gelen olaylarla ilgili olarak, “Bizim inisiyatifimiz dışında gelişen manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra CHP’lileri, CHP’ye oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız, genel merkezimizde de partili arkadaşlarımızla kucaklaşacağız.” dedi.

DEMOKRATİK TEPKİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Dün kendisine yöneltilen tepkilere de değinen Tekin, “Canları sağ olsun demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahçup etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.