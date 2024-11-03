“Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Ankara’da Yarışlar”

SPOR VE COŞKU DOLU GÜN

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümünde, Başkent Ankara’da iki özel organizasyon gerçekleştirildi. 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı yarışlarının heyecanı yaşandı. Yarış severlerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikler, Tay TV’nin canlı yayınlarıyla ekranlara geldi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen yarışları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Kemal Yeni, Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem ve Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz takip etti. Hıncahınç dolan hipodromda, her yaş grubundan yarışsever keyif dolu anlar yaşadı.

BAŞARIYLA FİNLİŞ

Sezonun en önemli yarışlarından biri olan 44’üncü Cumhuriyet Koşusu’na 3 yaş üstü safkan Arap atları katıldı. 1600 metre çim pistte 18 atın kıyasıya rekabeti izleyenleri heyecanlandırdı. Cumhuriyet Koşusu’nda Arif Çelik’in sahibi olduğu “Deniz Efe” isimli at, jokeyi Ahmet Çelik ile zafere ulaştı.

DÜZENLENEN GELENEKSEL YARIŞ

1939’dan bu yana devam eden ve yarışçılık geleneğinin en köklü müsabakalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda, 3 yaş üstü safkan İngiliz atları kıyasıya mücadele etti. 2400 metre çim pistte koşulan yarışta, 10 safkan finişi ilk görmek için yarıştı. Emrah Agun’un sahibi olduğu “Dragon Flame” adlı safkan, jokeyi Akın Sözen ile rakiplerini geride bıraktı. Bu yıl Gazi Koşusu Kupası’nın da sahibi olan Dragon Flame, 86’ncı kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu kazanmayı başardı. Dragon Flame’ın sahibi Emrah Agun ve antrenör Engin Bekiroğulları, Tay TV’ye verdikleri röportajda, 2025 yılında yurt dışı hedeflerinin olduğunu açıkladı.

TAY TV FARKIYLA ANILAN YARIŞLAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yılı anısına düzenlenen yarışlar, özel röportajlar, koşu öncesi ve sonrası değerlendirmeler Tay TV farkıyla izleyicilere ulaştı. Televizyondan koşuları takip eden yarışseverler, Ankara’daki cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.