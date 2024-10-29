Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Kurtulmuş’tan Vurgu

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet’in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhunun milli egemenlik olduğunu belirtti. Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken, kuruluştan bugüne kadar süregelen kazanımların kıymetini daha derinden hissettiklerini ifade etti. Kurtulmuş, egemenliğin yalnızca millete ait olduğunun ve hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatının Cumhuriyet olduğunu vurguladı.

DEMOCRATİK DÜZENİN ÖNEMİ

Kurtulmuş, bu anlayışla Cumhuriyet’in, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşa eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistem olduğunu aktardı. “Cumhuriyetin ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” ifadesini kullanan Kurtulmuş, “Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır” dedi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK HEDEFİ

Cumhuriyet’in temel ilkelerinden aldıkları güçle daha müreffeh ve huzurlu bir demokrasiyi inşa etmeye devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, “Milletimizin her bir ferdinin, egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefine sahiptir” dedi. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzenin, milletin kendi iradesini hakim kıldığı en esaslı kazanım olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in kurucularını, bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle andığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurguladı. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”