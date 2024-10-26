Cumhuriyet Bayramı’nda Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZGÜ TOPLU TAŞIMA DURUMU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu, özellikle İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28-29 Ekim tarihindeki metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüslerinin bedava olup olmayacağına dair resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımada indirim veya ücretsiz hizmet sunulması, birçok şehirde gelenek haline geldiği için bu yıl bu uygulamanın devam edip etmeyeceği üzerinde duruluyor.

İSTANBUL VE DİĞER ŞEHİRLERDE ÜCRETSİZ HİZMET

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşıma ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, 29 Ekim Pazar günü metro, Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatları gün boyunca ücretsiz hizmet sunacak. İstanbul’da Marmaray ve metro seferleri, Ankara’da Başkentray hatları ve İzmir’de İZBAN boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verilecek.

28 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ

28 Ekim günü ise toplu taşıma ücretsiz olmayacak. Resmi tatil süresince şehirlerdeki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larını kullanmaları gerektiği de belirtiliyor.