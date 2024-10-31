Cumhuriyet Bayramı’nı Zirvede İstiklal Marşı ile Kutladılar

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ CUMHURİYET’İ ZİRVEDE KUTLADI

Kastamonu’da 101 üniversite öğrencisi, Ilgaz Dağı’nın 2 bin 587 rakımda bulunan zirvesinde İstiklal Marşı’nı okuyup Cumhuriyet’in 101’inci yılını kutladı. Kastamonu Valiliği’nin koordinasyonunda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin organize ettiği etkinlikler kapsamında, öğrenciler Cumhuriyet tırmanışı için Ilgaz Dağı’nın Büyük Hacet zirvesine yöneldi. Etkinliğe, üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören toplamda 101 öğrenci katıldı. Öğrenciler, otobüslerle Ilgaz Dağı’nın eteklerine ulaştıktan sonra, yaklaşık 20 kilometre boyunca yürüyüşe geçerek zirveye tırmandı. 12 saatlik bir yürüyüş sonunda 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı’nın Büyük Hacet Tepesi’nin tepe noktasına ulaşan öğrenciler, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar hizmet edildi.

BÜYÜK HACET ZİRVESİ’NDEN ANMA TÖRENİ

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Hikmet Haberal, “Kastamonu’nun en yüksek dağı Ilgaz’ın en yüksek zirvesi olan 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Zirvesi’ne Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tırmandık. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, bu vatan topraklarında hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi anmak için zirve tırmanışı yaptık. Büyük Hacet zirvesinden bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi. Haberal, toplamda 20 kilometre boyunca yürüdüklerini belirterek, “Büyük Hacet zirvesine 12 saatlik bir yolculuk sonunda toplamda 20 kilometrelik bir güzergahtan çıkarak ulaştık. Şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektik. 2 bin 587 metre yükseklikteki Cumhuriyet Bayramı kutlamamızı yaptık, bundan dolayı da gururluyuz. Ayrıca etkinliğimize katılan öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak, salep içirdik” açıklamasında bulundu.

ETKİNLİKTE ANLAM VE ÖNEM VURGUSU

Yaptıkları tırmanışla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıklarını ifade eden Haberal, “Faaliyetimiz sabah 07.00 başlayıp akşam 20.00’ye kadar sürdü. Cumhuriyetimizin 101’inci yılı olması sebebiyle 101 öğrenci ile tırmanışımızı gerçekleştirdik. Günün anlamı ve önemi hakkında öğrencilerimize bilgiler verdik. Ilgaz Dağları ve coğrafi konumunda öğrencilere bilimsel bilgiler anlattık. Zirveye ulaştığımızda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuduk. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu vatan için bu topraklar için şehit olan bütün şehitlerimizi burada rahmet ve minnetle andık. Onlar için burada zirve etkinliğini gerçekleştirdik. Cumhuriyeti onlar kurdu, bizler yaşatacağız” ifadelerini kullandı. Haberal, kendilerine zirve tırmanışında destek veren Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ile özel dil kursuna teşekkür etti.