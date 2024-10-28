More
Gündem

“Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu İstanbul’da”

cumhuriyet-bayrami-resepsiyonu-istanbul-da

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL’ÜN KONUŞMASI

İstanbul Valiliği’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda İstanbul Valisi Davut Gül, eşiyle birlikte davetlileri kapıda karşılayarak selamladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’un dua okuduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyet’in 101. yılına özel hazırlanan video gösterildi.

ŞEHİTLERE RAHMET VE MİNNET

Vali Gül, konuşmasında Cumhuriyet’in ikinci asrının millete ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Bu topraklarda var olmanın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm gazilere şükranlarını sundu. Vali Gül, milletin kadim tarih yürüyüşünde hiçbir zaman esarete ve dayatmalara boyun eğmediğini vurguladı.

BAĞIMSIZLIK RUHU VE VATAN SEVGİSİ

“Sakarya’da, Dumlupınar’da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler. Bağımsızlık ruhundan asla vazgeçmediler,” diyen Vali Gül, Cumhuriyet’in, bu vatan sevgisinin, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz imanın bir eseri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhuriyet’in ortak bir varoluş ve ortak yaşama kararlılığının adı olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ

Manşet

“Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim”

Temmuz 2024’ten beri boşta olan Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı.
Gündem

DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.