Cumhuriyet Coşkusu Yurdun Dört Birinde Yaşanıyor

CUMHURİYETİN 101. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANIYOR

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Mersin Valiliği koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından milli imkanlarla üretilen TCSG Yaşam gemisinde, şehit aileleri ve gaziler için özel bir program düzenlendi. Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından misafir edilen şehit aileleri ve gaziler, mavi vatana açılarak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Bu etkinlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve helikopteri tarafından denizde ‘Su Gözü’ gösterisi yapıldı. Heyecan dolu anların yaşandığı etkinlik başarıyla tamamlandı.

VALİ PEHLİVAN’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Etkinlikte şehit aileleri ve gazilerle ilgilenen Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Birinci asrı geride bırakmanın, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmesinin coşkusu, mutluluğu ve heyecanıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Ben bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, minnetle, şükranla yad ediyorum” dedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de düzenledikleri etkinlikleri vurgulayan Pehlivan, yerli ve milli olan TCSG Yaşam gemisinde şehit aileleriyle gazileri ağırladıklarını belirtti.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Türkiye’nin ilelebet payidar kalacağına değinen Pehlivan, “Ecdadımız canını feda etti, kanını bu topraklar için akıttı. Bugünün nesilleri bizlere düşende terimizin son damlasına kadar mücadele etmek” şeklinde konuştu. Pehlivan, bu mücadelenin her alanda verilmesi gerektiğini belirterek, “Çok çalışmak, üretmek, eserler ortaya koymak ki, çok şükür bu eserler bire bir ortaya konuluyor, yapılıyor. İşte üzerinde bulunduğumuz gemide bunun bir örneği. Yerli ve milli bir gemimiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde milli teknoloji hamlesi kapsamında çok büyük çalışmalar, eserler ortaya konuluyor. Bu sayede savunma sanayi de yüzde 80 yerlilik ve millilik oranına yükselmiş durumda. Tabii bununla gurur duyuyoruz” ifadesinde bulundu.

GÜÇLÜ YARINLARA YÜRÜYÜŞ

Pehlivan, Cumhuriyetin kuruluşunda Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üstünü işaret ettiğini belirterek, “Elbette bu seviyelerin üstüne çıkmak, çalışmakla, üretmekle oluyor, olacaktır” dedi. Pehlivan sözlerine şöyle devam etti: “Bugünün nesli de ecdadımızın sahip olduğu ruhla şer odaklarına karşı, terör örgütlerine karşı sonuna kadar mücadele ederek başarılı neticeler elde ederken, bir yandan da bilimde, teknolojide, tarımda, kültür ve sanatta akla gelebilecek her alanda çalışarak eserler ortaya koyarak tarih yolculuğumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha güçlü yarınları hep beraber kucaklayacağız.”

GAZİLERDEN ANLAMLI MESAJLAR

2 çocuk babası gazi albay Cemal Mutlu, “Bir mayından dolayı malulen emekli oldum, hayattan emekli olmadım. Cumhuriyetimizin 101. yılına şevkle giriyoruz. Burada bizi misafir ettiler. Devlet şehit ailelerin ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edecektir. Bu yüzden içimiz çok rahat. Ben bir ayağımı feda ettim, vatan için canımı da vermeye hazırım” şeklinde duygularını ifade etti. 1992 yılında Güneydoğu’da gazi olduğunu hatırlatan Metin Güllü, her zaman göreve hazır olduğunu belirtti.